Terremoto: consegnate 2.447 casette su 3.662 ordinate

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Ad oggi sono stati completati i lavori in 134 aree e sono state consegnate ai sindaci 2.447 Soluzioni abitative di emergenza (Sae) in 36 comuni colpiti dal sisma. In particolare sono 1.021 le casette consegnate nelle Marche, 711 nel Lazio, 581 in Umbria e 134 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 66 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto richiesta. In particolare, la Regione Abruzzo ha ordinato 238 Sae per undici comuni; il Lazio 826 per sei comuni; l'Umbria 759 per tre comuni e la Regione Marche ha ordinato 1.839 Sae per ventotto comuni alle quali, lo scorso 29 novembre, ha aggiunto un ulteriore fabbisogno di 122. (ANSA)