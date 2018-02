Internet:Telefono Azzurro, 40% ragazzi teme pericoli del web

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Per il 40% degli adolescenti il web rappresenta un luogo minaccioso e quasi il 40% ha paura del cyberbullismo. E non solo: 6 ragazzi su 10 sono vittime dello streaming live, secondo una ricerca effettuata da Sos il telefono azzurro insieme a Doxa Kids su oltre 1000 bambini e adolescenti italiani, presentata questa mattina a Milano in vista del Safer Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi legati al web. Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento, sextortion, grooming sono le situazioni di pericolo che bambini e adolescenti vivono quotidianamente online. Per questo Telefono Azzurro chiede alle aziende di condividere la Carta di Milano per la dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo digitale, con il suo decalogo di raccomandazioni per lo sviluppo di un Internet a misura di bambini e di adolescenti.