(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - Il "massimo della pena", 20 anni di reclusione, con la privazione dei diritti civili e politici, per Salah Abdeslam e il suo complice Sofien Ayari. E' la richiesta alla fine della requisitoria della procuratrice federale belga Kathleen Grosjean, chiedendo anche una "pena di sicurezza" di due terzi in virtù della nuova legge belga antiterrorismo, ossia che questa non possa essere scontata di più di un terzo e che quindi i due accusati non possano uscire di prigione prima di minimo 13 anni.