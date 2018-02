Uccise una prostituta, condannato a 30 anni

E’ stato condannato oggi a Lodi a 30 anni (e a tre di libertà vigilata) Matteo Dendena, 43 anni, accusato di aver ammazzato a coltellate una prostituta sudamericana di 64 anni perchè la donna non voleva fargli uno sconto di 20 euro su una prestazione sessuale.

L’omicidio avvenne in un appartamento di Lodi il 9 aprile 2017 e il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Il gip di Lodi non ha disposto la perizia psichiatrica come, invece, avevano richiesto i difensori di Dendena mentre due dei tre figli della vittima si sono costituiti parte civile ottenendo un risarcimento provvisionale di 220.000 euro ciascuno.