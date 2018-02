Treno deragliato: difesa Rfi, accertamenti su freni

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - La difesa di Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata dall'avvocato e professore Ennio Amodio, è pronta a chiedere ai pm di effettuare accertamenti tecnici anche sui freni del treno deragliato il 25 gennaio scorso nel milanese e, in particolare, sul sistema frenante del terzo vagone, il primo ad uscire dai binari. La richiesta, da quanto si è saputo, riguarderebbe l'ipotesi che i freni siano obsoleti e possano essere una delle cause dell'incidente. Tra gli elementi che devono essere valutati nell'inchiesta, a detta dei legali di Rfi - oltre alle condizioni del giunto sulla rotaia 'incriminata', dove è stata anche posta una tavoletta di legno 'tampone', e dunque oltre a eventuali carenze nella manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria - ci sono anche quelli che riguardano il treno: i carrelli dei vagoni, i freni e le ruote. Per la difesa di Rfi va analizzato "lo scenario complessivo".