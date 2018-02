Autonomia: Zaia, valutiamo da giorni bozza con Governo

(ANSA) - VENEZIA, 5 FEB - "Stiamo analizzando da qualche giorno la bozza di pre-intesa quadro sull'autonomia del Veneto che ci è stata inviata da Roma. E' in corso da parte dei nostri tecnici una analisi puntuale delle competenze sulle cinque materie sulle quali abbiamo già negoziato, anche per verificare se quanto in bozza corrisponde oppure no alle questioni trattate al tavolo romano. Poi ci sono altri aspetti da valutare, non ultimo quello, da noi posto fin dal primo giorno, dei finanziamenti e dei benchmark di riferimento". Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla trattativa in corso con lo Stato per l'autonomia del Veneto. "Per noi - ha aggiunto - deve assolutamente uscire dall'accordo il sistema di calcolo della spesa storica, che significherebbe essere parametrati a ciò che spendiamo storicamente e penalizzare oltremodo il Veneto".