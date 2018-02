Stilista impiccata: il 21/2 al via perizia medico legale

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Cominceranno il prossimo 21 febbraio i nuovi accertamenti medico legali disposti con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere, che verrà riesumato, di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio del 2016. Gli accertamenti si concluderanno dopo 90 giorni, con il deposito della relazione dei periti. Da qualche mese è indagato per omicidio volontario Marco Venturi, il suo fidanzato e l'ultimo a vedere la giovane donna ancora viva. I periti e i consulenti si troveranno il 21 febbraio a Pavia per dare il via alle operazioni che serviranno per capire se la stilista si sia suicidata, come ipotizzava originariamente l'indagine affidata al pm Antonio Cristillo, o se il responsabile della sua morte sia Venturi, come ipotizza il pm Gallo il quale l'anno scorso ha ereditato il fascicolo.