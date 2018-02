Gay: decreto tribunale Livorno, coppia padri ha due bimbi

(ANSA) - LIVORNO, 5 FEB - Il tribunale di Livorno, con decreto del collegio civile, presidente Gianmarco Marinai, ha autorizzato la modifica (rettifica) dei certificati di nascita di due bambini nati in California, facendo indicare che nel documento essi risultino figli di una coppia di genitori uomini: uno è il padre naturale (biologico) dei due bimbi, l'altro è il compagno sposato negli Stati Uniti, legame poi sancito con unione civile in base alla normativa italiana. Principali motivi a base della decisione dei giudici di Livorno sono la doppia cittadinanza italo-statunitense dei bambini e la non contrarietà a principi dell'ordine pubblico, ossia ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, nel caso di certificati anagrafici con genitori dello stesso sesso. La coppia omosex e i due bambini vivono nel Livornese e hanno avuto assistenza nella loro causa dall'associazione Famiglie Arcobaleno.