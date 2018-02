Wall Street crolla: il Dow Jones perde il 4,62%

Chiusura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 4,62% a 24.345 punti, il Nasdaq cede il 3,78% a 6.967 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 4,11% a 2.648 punti. Si tratta del calo maggior dal 2011 Naturalmente l'oro, bene rifugio per eccellenza, è salito dello 0,31% a 1.341,4 dollari. Proprio oggi Jerome Powell ha giurato come nuovo presidente della Fed. Non esattamente il giorno migliore per iniziare il suo mandato.

A pesare sono stati i timori sulla possibilità che il ciclo fatto da bassa inflazione e bassi tassi di interesse sia vicino alla fine. L’inflazione resta a livelli bassi ma i recenti dati sul mercato del lavoro, che hanno mostrato un balzo dei salari ai massimi dal 2009, sono - secondo gli osservatori - un segnale iniziale di un surriscaldamento dell’economia. I rendimenti sui Treasury a dieci anni, che tendono a salire con l’inflazione, sono saliti ai massimi da gennaio 2014.