Rapina in casa a Pescara, ferito proprietario. Presi in due

(ANSA) - PESCARA, 6 FEB - Rapina violenta in villa, stamani, a Pescara. Secondo le prime informazioni, quattro uomini armati di cacciaviti sono entrati in azione in un'abitazione dei Colli attorno alle 8.20. Hanno malmenato il proprietario, un uomo di 43 anni, si sono fatti aprire la cassaforte ed hanno preso oro e preziosi. Lanciato l'allarme, è subito scattato il piano di emergenza e sul posto sono arrivati numerosi mezzi della Polizia, insieme all'elicottero. Due dei malviventi sono stati presi; dai primi accertamenti uno di loro è un bosniaco residente in un campo nomadi a Roma. Si cercano altre due o tre persone. Il proprietario di casa è stato soccorso dal 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Rinvenuto e posto sotto sequestro un furgoncino usato dai rapinatori per arrivare a Pescara.