Casinò: truffa, indagati ex presidente ed ex assessore Vda

(ANSA) - AOSTA, 6 FEB - L'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin e l'ex assessore al Bilancio Mauro Baccega sono indagati dalla procura di Aosta per concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ambito dei finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent. L'inchiesta, che non è ancora chiusa, è la stessa che nel giugno scorso aveva portato a indagare l'ex assessore al Bilancio Ego Perron, gli amministratori della casa da gioco Luca Frigerio (dal 2008 al 2015) e Lorenzo Sommo (dal 2015 al 2017) e i membri del collegio sindacale della Casinò de la Vallée spa Aurelio Verzì, Laura Filetti, Fabrizio Brunello e Jean Paul Zanini. Per Rollandin, Baccega e Perron viene ipotizzata solo la truffa, per gli altri anche il falso in bilancio. Le ipotesi di reato si riferiscono alla presunta falsificazione dei bilanci della casa da gioco per creare piani di sviluppo, in base ai quali ottenere finanziamenti pubblici.(ANSA).