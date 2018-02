Hong Kong: liberati 3 attivisti

(ANSA) - PECHINO, 6 FEB - La Court of Final Appeal di Hong Kong ha accettato il ricorso dei giovani attivisti pro democrazia rigettando le condanne d'appello, tra i 6 e gli 8 mesi di carcere, per i ruoli avuti nelle proteste di piazza del 2014: Joshua Wong (21 anni), Nathan Law (24) e Alex Chow (27) sono stati rilasciati. La sentenza potrebbe costituire un precedente per i processi futuri che interessano i leader del movimento "Occupy Central" che per 79 giorni guidarono le proteste a Hong Kong contro il piano di riforma elettorale appoggiato da Pechino. I tre sono stati nominati da un gruppo del Congresso Usa per la possibile assegnazione del premio Nobel per la Pace per il lavoro svolto a Hong Kong. Una mossa che ha irritato sia Pechino sia i vertici dell'ex colonia britannica.