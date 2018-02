Alfano, rifinanziato Fondo Africa

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - L'Italia "ha deciso di rifinanziare il Fondo per l'Africa per ulteriori 80 milioni di euro per il biennio 2018-2019". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano nel suo intervento alla conferenza ministeriale alla Farnesina "A Shared Responsibility for a Common Goal - Solidarity and Security". "Utilizzeremo i fondi in gran parte per progetti di sviluppo economico e sociale e soprattutto a favore delle fasce più giovani della popolazione", ha sottolineato.