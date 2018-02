C.destra: Meloni, Fdi unico partito contro larghe intese

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Fdi è l'unico partito indisponibile a fare accordi strani, governi di larghe intese. Non lo faremo mai e non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo neanche votato la legge elettorale". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, su Rai News 24. "Non sono arrabbiata con Berlusconi, sono ancora in attesa, nella speranza che gli alleati ci siano il 18 febbraio. La manifestazione contro ogni inciucio comunque ci sarà, il mio invito è valido sino al giorno della manifestazione, se non verranno - ha concluso Meloni - gli italiani valuteranno".