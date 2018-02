Salvini, mi vergogno accoglienza data a Erdogan

(ANSA) - STRASBURGO, 6 FEB - "Mi vergogno che il dittatore turco Erdogan sia stato accolto in Italia. Vi ricordo che la Turchia non riconosce il genocidio degli armeni, il primo nella storia. Quindi mi vergogno alla sola idea che un tale dittatore possa essere stato accolto in un Paese come il mio e mi vergogno che qualcuno possa pensare che la Turchia possa entrare nella Ue". Così il leader della Lega Matteo Salvini alla plenaria dell'europarlamento a Strasburgo.