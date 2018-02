FdI: Meloni, o vince il c.destra o per me nuovo voto

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "O vince il centrodestra, unica coalizione in grado di farlo, o sarà il caos: non ci sono altre possibilità. Se non vinciamo noi, o ci sarà l'inciucio o si tornerà a votare. E tra queste due ipotesi tornerei a votare tutta la vita". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, su Rai News 24.