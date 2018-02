PyeongChang: 1.200 agenti sicurezza a rischio norovirus

(ANSA) - PECHINO, 6 FEB - Il norovirus rischia di segnare le Olimpiadi di PyeongChang: sono circa 1.200 i lavoratori impegnati nelle attività di sicurezza alle Olimpiadi di PyeongChang a essere stati sottoposti a specifici test. Lee Hee-beom, presidente del Comitato organizzatore, ha reso noto che tutti resteranno nelle loro stanze fino a quando la vicenda non sarà chiarita con l'esito degli accertamenti medici. Il Comitato ha reso anche noto ieri che 41 agenti erano stati colpiti da diarrea e vomito: una circostanza che ha portato a effettuare analisi su cibo e acque distribuiti, partendo dalle strutture al servizio dei Giochi e ad altre 18 che utilizzano acqua artesiana. Il norovirus, altamente contagioso, comporta forti dolori di stomaco, nausea e diarrea: il miglior modo per combatterlo è di seguire regole rigide di igiene personale, come il frequente lavaggio delle mani.