Migranti: Salvini, scontro sociale creato da qualcuno

(ANSA) - STRASBURGO, 6 FEB - "Quando hai il 40% della popolazione carceraria composta da immigrati, allora rischi di creare lo scontro sociale, che per me qualcuno ha voluto". Così il leader della Lega Matteo Salvini conversando con i giornalisti all'europarlamento a Strasburgo. "Non penso solo a incapacità, ottusità e idiozia, ma penso anche a qualcuno che vuole lo scontro sociale che invece la Lega disinnesca, là dove governa risolvendo i problemi", ha aggiunto.