Francia:richiesta condanna a 4 anni per 'affittacamere' Isis

(ANSA) - PARIGI, 6 FEB - La procura richiede una condanna a quattro anni di carcere per Jawad Bendaoud, il ragazzo che in cambio di 150 euro aprì le porte del covo di Saint-Denis dove il terrorista Abdelhamid Abaaoud si rifugiò in seguito agli attentati parigini del 13 novembre, morto in seguito al blitz della polizia. Pur essendo marginale rispetto al commando dell'Isis che massacro' 130 persone, quello che si è aperto il 24 gennaio scorso a Parigi è il primo processo legato in qualche modo a quella devastante giornata, mentre a Bruxelles si celebra un altro processo a Salah Abdeslam. Bendaoud rischia fino a 6 anni di carcere e 90.000 euro di multa. "Sono un capro espiatorio", si è difeso lui nei giorni scorsi. L'uomo di trent'anni, che divenne oggetto di ironie e sfottò della Francia intera per le sue improbabili giustificazioni dinanzi alle telecamere di Bfm-Tv - un video diventato cult - compare in tribunale insieme ad altri due imputati. Secondo il procuratore di Parigi, Francois Molins, Jawad Bendaoud non poteva "non sapere".