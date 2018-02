Coree: proteste al Sud per arrivo traghetto Nord

(ANSA) - PECHINO, 6 FEB - Il traghetto Mangyongbong-92, giunto nel pomeriggio al porto sudcoreano di Mukho trasportando l'ampia delegazione artistica del Nord, è stato accolto da funzionari di Seul, molti giornalisti e telecamere, un numero consistente di agenti di polizia e da un piccolo ma chiassoso gruppo di manifestanti contrari alla partecipazione di Pyongyang alle Olimpiadi di PyeongChang che si aprono venerdì. Non è la prima volta che le proteste, tra bandiere del Sud e Usa sventolate e slogan "contro il regime sanguinario di Kim Jong-un", prendono di mira la Corea del Nord e la sua adesione ai Giochi dopo la riunione di alto livello del 9 gennaio, la prima in oltre due anni tra le delegazioni di Nord e Sud, che ha stemperato le tensioni in nome della tregua olimpica. Sabato, ad esempio, alla stazione ferroviaria centrale di Seul si è tenuta la protesta di circa 4.000 attivisti conservatori, sostenitori della ex presidente Park Geun-hye, decaduta lo scorso marzo a seguito dell'impeachment per corruzione.