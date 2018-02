Migranti: 27 arresti in campo di vietnamiti in Francia

(ANSA) - PARIGI, 6 FEB - Ventisette persone sono state fermate questa mattina dalla polizia francese intervenuta in un campo di accoglienza nel nord della Francia dove si trovano molti vietnamiti nel quadro di un'operazione condotta dalla polizia di frontiera contro i trafficanti di esseri umani. L'operazione, secondo la prefettura, è stata condotta in diversi punti della Francia per colpire i 'passeur' che favoriscono il traffico di vietnamiti tra Francia e Inghilterra dal campo di accoglienza di Angres. Nell'operazione, secondo quanto si apprende dalla prefettura, sono stati trovati anche 8 minori senza familiari.