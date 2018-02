Si avvicina all'Ue la zanzara che porta febbre gialla e Zika

I Paesi europei devono rafforzare la sorveglianza sulle zanzare, perchè la temibile 'Aedes aegyptì, portatrice di diverse malattie tropicali da Zika alla febbre gialla, è ormai alle porte del continente. L’allerta, sulla base delle ultime segnalazioni ricevute, è del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc), secondo cui l’insetto è ormai alle porte del continente.

Dal 2007, scrivono gli esperti, la specie vive stabilmente a Madeira, intorno al Mar Nero, e sulla costa turca. Nel 2017 è tornata in Egitto, e la Spagna ha riportato alcuni ritrovamenti nelle Canarie. «Se non saranno prese misure - avvertono gli esperti - la zanzara si diffonderà con molta probabilità nelle aree estreme dell’Europa, che potrebbero diventare un serbatoio per l’introduzione dei vettori nel continente. Questo aumenterebbe il rischio di focolai locali di virus». La aegypti, ricorda l’Ecdc, è stata endemica nell’Europa meridionale fino a metà del '900, le condizioni climatiche europee permettono una proliferazione in caso di reintroduzione.