Siria: Usa allarmati da uso gas cloro

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GEN - Gli Usa si dicono "gravemente allarmati dalle continue notizie sull'uso di gas di cloro da parte del regime siriano per terrorizzare civili innocenti, questa volta nella provincia di Idlib, vicino a Saraqib". "Imploriamo la comunità internazionale di parlare con una sola voce, sfruttando ogni opportunità per fare pressione pubblicamente sul regime di Assad, e sui suoi sostenitori, per mettere fine al suo uso delle armi chimiche e chiamare a rispondere i responsabili di questi brutali attacchi", dichiara in una nota il dipartimento di Stato Usa, ricordando che si tratta del sesto episodio riportato negli ultimi 30 giorni in Siria. Il dipartimento di Stato americano ricorda anche che lo scorso mese a Parigi il capo della diplomazia Usa Rex Tillerson aveva sottolineato che la Russia porta alla fine la responsabilità delle vittime a Ghouta est e di altri innumerevoli siriani colpiti con armi chimiche da quando Mosca è entrata nel conflitto siriano".