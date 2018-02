Pd: cantante Silvia Salemi, Renzi voleva candidarmi,dissi no

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Se è vero che Matteo Renzi mi aveva chiesto di candidarmi? Si, sì. E io gli ho detto di no. Ho ancora tanto da fare come cantante, come scrittrice e come conduttrice: ho ancora tanto da fare prima di concentrarmi su altre cose". Lo ha rivelato la cantante Silvia Salemi, oggi ospite su Rai Radio1. La proposta, ha raccontato, arrivò "prima che fondasse i Cento, un gruppo di persone che vengono dalla società civile. Mi hanno chiesto di farne parte ma ho spiegato che preferivo darmi da fare attraverso il sociale".