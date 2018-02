Elezioni: Grasso, tra Renzi e Cav condizione di reciprocità

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 6 FEB - "Non mi meraviglia quanto dichiarato da Renzi. Del resto penso che tra lui e Berlusconi si tratti di una condizione di reciprocità. Va bene per loro, certo non per noi". Lo ha detto il leader di Leu Pietro Grasso rispondendo a Lamezia Terme ad una domanda dei giornalisti su quanto affermato dal segretario del Pd ad Agorà circa la possibilità di un ritorno al voto in assenza di numeri per governare.