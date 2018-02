Relazione Commissione, un quarto di omicidi sono femminicidi

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Nell'ultimo quadriennio i femminicidi rappresentano oltre 1/4 degli omicidi commessi. E se il numero nel loro complesso è in forte diminuzione (dal 2011 al 2016 si è ridotto di circa il 39%) non altrettanto è avvenuto per gli omicidi con vittime di sesso femminile (-14%). I dati dicono che diminuiscono i reati di violenza sessuale denunciati - 12% circa - e nei primi nove mesi del 2017 si è registrato un lievissimo, ulteriore calo (- 0,2%) mentre aumentano le denunce per stalking e maltrattamenti (i primi aumentati del 45% dal 2011). Anche i maltrattamenti mostrano un progressivo aumento delle denunce: dai 9.294 casi del 2011 si è arrivati a oltre 14.000 casi nel 2016. Per quel che riguarda il 2017, si è registrato un calo del 9,7% dei casi denunciati nei primi 9 mesi rispetto agli stessi mesi del 2016. E tuttavia la Relazione mostra anche come circa un quarto delle denunce presentate contro soggetti noti vengano archiviate.