Berlusconi, cambieremo legge sulla legittima difesa

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Da noi ci sono 600 mila migranti che non sanno di che vivere e compiono dei furti in appartamento. Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui cambieremo la legge sulla legittima difesa". Lo afferma il leader di FI, Silvio Berlusconi, ospite del programma "Dalla Vostra Parte" su Rete4.