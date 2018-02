E' partito il Falcon Heavy, razzo gigante di SpaceX

E' partito il Falcon Heavy, il razzo della Space X di Elon Musk. Dal Kennedy Space di Cape Canaveral si è alzato sulle note della celebre Life on Mars di David Bowie. A bordo del gigante dello spazio c'è la Tesla Roadster, l'auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell’orbita di Marte. Poco dopo sono atterrati perfettamente a Cape Canaveral, come previsto, i due razzi laterali del Falcon Heavy della Space X. Oltre ad essere «il razzo operativo più potente al mondo», come si legge sul profilo Twitter della SpaceX, è anche riutilizzabile. Alto 70 metri, il Falcon Heavy può trasportare carichi davvero eccezionali: oltre 54 tonnellate in orbita bassa, compresa fra 160 e 2.000 chilometri dalla Terra, e oltre 22.000 chilogrammi nell’orbita geostazionaria, che si trova a quasi 36.000 chilometri di quota. Solo il razzo Saturn V, che ha portato l’uomo sulla Luna nell’ambito del programma Apollo della Nasa, era in grado di portare carichi più pesanti.