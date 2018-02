Corea Nord chiede a Sud carburante

(ANSA) - PECHINO, 7 FEB - La Corea del Nord ha chiesto al Sud il carburante per il traghetto che ieri ha trasportato il gruppo artistico per celebrare con due concerti le Olimpiadi invernali di PyeongChang e in base al fatto che ospiterà a bordo le 200 persone circa nel periodo della tournee. Lo ha reso noto il ministero dell'Unificazione di Seul, secondo cui il governo "sta attualmente esaminando" la questione, ha affermato il portavoce Baik Tae-hyun. L'export di greggio e raffinati verso il Nord è sottoposto a dure limitazioni, pari a 500.000 barili nel 2018.