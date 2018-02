Traghetto urta banchina all'Elba, nessun ferito

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 7 FEB - Un traghetto Toremar ha urtato la banchina mentre stava effettuando la manovra di ormeggio al porto di Portoferraio, all'Elba (Livorno). E' accaduto ieri sera intorno alle 21.45: secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, non ci sono state conseguenze per i 90 passeggeri e l'equipaggio, solo danni alla nave e alla banchina. Da chiarire, si spiega ancora, le cause dell'incidente, avvenuto al molo 3 nord, che ha coinvolto la motonave Rio Marina Bella, impiegata nel servizio di linea che collega il capoluogo elbano al porto di Piombino. Disposto dalla capitaneria il fermo della motonave.