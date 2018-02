Ruby ter: il pm di Roma chiede il processo per Berlusconi

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’accusa nei confronti dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione mentre Apicella risponde di corruzione e falsa testimonianza.