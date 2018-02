Salvini a Berlusconi, dico no a condono edilizio

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Rilanciare l'edilizia è fondamentale, togliendo burocrazia e tagliando tasse folli come l'Imu su capannoni e negozi sfitti. Bisogna anche bloccare le aste giudiziarie al ribasso, che falsano il mercato. Ma dico no, dico fortemente no, a ogni ipotesi di condono per abusi edilizi: il nostro territorio è già troppo cementificato, occorre abbattere tutte le costruzioni abusive, a partire dalle zone più a rischio". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini commentando Silvio Berlusconi sul condono edilizio.