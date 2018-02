Macerata: appello sindaco, stop manifestazioni

(ANSA) - MACERATA, 7 FEB - "Si fermino tutte le manifestazioni, si azzeri il rischio di ritrovarsi dentro divisioni o possibili violenze, che non vogliamo". E' l'appello lanciato dal sindaco di Macerata Romano Carancini nell'imminenza di varie iniziative dopo la morte di Pamela e il raid xenofobo di Luca Traini. A Macerata sono in programma un sit in di CasaPound nel pomeriggio, una fiaccolata di Forza Nuova domani sera e una grande manifestazione antirazzista sabato, organizzata da varie sigle tra cui l'Anpi. "I prossimi giorni sono, da un certo punto di vista, più delicati di quelli terribili passati", ammonisce Carancini, che chiede a tutti "di farsi carico del dolore, delle ferite e dello smarrimento della mia città" e di azzerare le manifestazioni.