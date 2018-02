Fisco: evasi 33 milioni, commerciante denunciato a Reggio E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 FEB - Aveva costituito una società per il commercio all'ingrosso di saponi e detersivi, ma da dieci anni avrebbe omesso sistematicamente di dichiarare i propri redditi al fisco. L'imprenditore, un 68enne di origine marchigiana, è stato così denunciato dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia. L'uomo, ora indagato, è socio unico e legale rappresentante della società finita sotto la lente della Finanza. Nei dieci anni presi in esame, sarebbero stato nascosti al fisco ricavi per circa 27 milioni di euro e le violazioni all'Iva avrebbero sfiorato i sei milioni. Per le Fiamme Gialle, si è in presenza di un evasore totale, essendo stata omessa la presentazione di tutte le dichiarazioni obbligatorie a fini fiscali. Le indagini, scattate per la presenza di numerosi indizi di pericolosità fiscale, si sono sviluppate attraverso l'analisi delle banche dati in uso al Corpo ed accertamenti presso fornitori e clienti della società. Trattandosi di una società unipersonale, è stato anche proposto all'Agenzia delle Entrate di traslare sulla persona fisica dell'unico socio gli effetti fiscali dei recuperi a tassazione. (ANSA).