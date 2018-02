Mattarella, paesi Med facciano sentire voce in Ue

(ANSA) - MAFRA (PORTOGALLO), 7 FEB - "La dimensione mediterranea è, più che mai, luogo della sfida globale di oggi. Occorre compiere ogni sforzo per far sentire, nell'interesse dell'Unione, la nostra 'voce' a Bruxelles, per valorizzare quella sensibilità mediterranea che ci accomuna". E' quanto ha chiesto il presidente Sergio Mattarella parlando da Mafra in Portogallo.