Berlusconi, non ho parlato di condono ma di semplificazione

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Coerentemente con quanto da sempre dichiarato, il Presidente Berlusconi non ha parlato di un condono, ma di una semplificazione amministrativa per quanto riguarda l'inizio dei lavori edilizi, fermo restando ovviamente la totale e assoluta compatibilità e rispetto delle regole urbanistiche, ambientali e paesaggistiche". E' quanto precisa in una nota Silvio Berlusconi.