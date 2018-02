Macron in visita di Stato da Trump ad aprile

(ANSA) - PARIGI, 7 FEB - Il presidente francese, Emmanuel Macron, sarà in visita di Stato negli Stati Uniti nel mese di aprile, attorno al 24, secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche a Parigi. Il presidente americano, Donald Trump, ha appena chiesto ai vertici del Pentagono, secondo la stampa Usa, di organizzare una sfilata militare come quella di Parigi, alla quale Macron l'aveva invitato come ospite d'onore lo scorso 14 luglio.