Usa: Tillerson,conseguenze se Russia interferisce in midterm

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La Russia sta già cercando di interferire nelle elezioni di midterm americane, come hanno già fatto nelle elezioni del 2016: lo ha detto il Segretario di Stato Usa Rex Tillerson nel corso di un'intervista a Fox News, mettendo in guardia Mosca contro possibili "conseguenze". "Penso che sia importante continuare a dire alla Russia, 'Guardate, voi pensate che noi non vediamo cosa state facendo. Ma noi lo vediamo e dovete fermarvi. Se non lo fate, vi saranno conseguenze". Tillerson ha inoltre sottolineato che gli Usa non sono preparati a prevenire eventuali interferenze russe: "Se la loro intenzione è quella di interferire, troveranno i modi per farlo. Ci sono delle misure che possiamo prendere ma si tratta di qualcosa che è molto difficile prevenire una volta che decidono di farlo".