20enne uccisa a coltellate. Fermato (e insultato dai vicini) l’amico che la stava ospitando

Uccisa a coltellate dall’uomo che aveva appena respinto. Ci sarebbe un rifiuto dietro l’omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 20enne morta questa mattina in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza è stata aggredita dal 39enne tramviere Alessandro Garlaschi, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L’uomo avrebbe atteso l’uscita della moglie da casa per approcciare la giovane. Il 39enne, in stato di choc, è ancora nell’appartamento insieme con la polizia.Ancora da stabilire il rapporto tra l’uomo, le mani fasciate forse per i tagli riportati nell’aggressione, e la giovane vittima, che sembra fosse ospite da una decina di giorni nell’appartamento di via Brioschi, dove il dipendente dell’Atm vive con la moglie.

L’uomo è interrogato dagli investigatori della polizia e dal pm Cristina Roveda, che intendono chiarire anche il ruolo della moglie. Quest’ultima sembra non fosse in casa al momento dell’aggressione, avvenuta intorno alle 4, ma in tarda mattinata è stata vista uscire dall’appartamento in lacrime, scortata dai poliziotti.

La coppia, secondo quanto si apprende, vive da anni nel complesso, di proprietà di una cooperativa di tramvieri, ma si era trasferita da poco nell’alloggio dell’aggressione. Sembra che all’origine del trasferimento ci fossero alcuni screzi con una vicina di casa, una collega dell’uomo, nei confronti del quale ci sarebbe una denuncia per atti persecutori.

Urla e insulti contro l'uomo fermato

Urla e insulti contro Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne fermato a Milano per l’omicidio della 19enne Jessica Valentina Faoro. «Sei un mostro», «maledetto», «spero marcirai in galera», «pezzo di m...» gli insulti rivolti all’uomo da alcuni vicini e passanti mentre veniva portato via dalla polizia che lo ha interrogato a lungo in via Brioschi, nell’appartamento dell’aggressione. Le prove nei confronti dell’uomo, secondo quanto raccontato dagli investigatori, sarebbero numerose e schiaccianti.