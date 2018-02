Ragazza uccisa a Milano, insulti al tranviere

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Urla e insulti contro Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne fermato a Milano per l'omicidio della 19enne Jessica Valentina Faoro. "Sei un mostro", "maledetto", "spero marcirai in galera", "pezzo di m..." gli insulti rivolti all'uomo da alcuni vicini e passanti mentre veniva portato via dalla polizia che lo ha interrogato a lungo in via Brioschi, nell'appartamento dell'aggressione. Le prove nei confronti dell'uomo, secondo quanto raccontato dagli investigatori, sarebbero numerose e schiaccianti.