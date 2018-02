Eurocamera boccia liste transnazionali

(ANSA) - STRASBURGO, 7 FEB - No alle liste transnazionali alle prossime elezioni europee del 2019. Oggi il Parlamento europeo ha bocciato in plenaria a Strasburgo la proposta della commissione per gli Affari costituzionali dell'Eurocamera che chiedeva l'elezione di un certo numero di eurodeputati in una circoscrizione elettorale a livello europeo. A sostenere le liste transnazionali, tra gli altri, il presidente francese Emmanuel Macron ed il governo italiano.