Maltempo: Francia, Air France annulla voli causa neve

(ANSA) - PARIGI, 7 FEB - Air France ha annunciato che "a causa delle nevicate nella regione di Parigi e delle difficoltà di accesso agli aeroporti c'è stato un forte rallentamento nelle operazioni sugli aerei". In un comunicato, la compagnia francese annuncia che sarà comunque assicurato il 90% dei voli a lungo raggio, il 60% di quelli a medio in partenza da Roissy Charles de Gaulle e il 50% dei voli a corto raggio in partenza da Orly. Air France aggiunge che a causa delle condizioni del tempo, si prevedono "forti ritardi" in partenza da entrambi gli aeroporti.