A scuola non mette il velo, genitori la lasciano a casa

I genitori decidono di tenere a casa da scuola la figlia sedicenne perchè non vuole tenere il velo in aula, ma il preside cerca una mediazione e alla fine, dopo molti tentativi di dialogo, convince la famiglia a far tornare l'adolescente sui banchi di scuola. Il fatto, riportato dal Mattino di Padova, è accaduto all’Istituto superiore Scalcerle di Padova. L’adolescente non voleva a nessun costo indossare il velo voluto dalla sua famiglia, musulmana tradizionalista. Di fronte al suo rifiuto, i genitori hanno imposto l’aut-aut: «senza il velo non esci di casa e non vai nemmeno a scuola».

Le continue assenze sono state notate e i professori sono stati costretti ad informare il preside. «Ho parlato con i genitori e ho cercato di spiegare loro che non potevano tenere la figlia a casa - racconta il dirigente Giancarlo Pretto - e poi ho avvisato i servizi sociali del Comune che hanno avviato l'iter che si utilizza in casi simile».

La vicenda ha avuto un epilogo positivo: dopo una serie di incontri, tentativi di dialogo e insistenze, sottolinea Pretto, «la studentessa è tornata a scuola».