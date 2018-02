Macerata: blitz a Roma,manichino e striscione contro Minniti

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Un manichino con la croce celtica appeso a testa in giù e uno striscione con su scritto "Minniti e fascisti la vostra strategia della tensione non passerà" sono comparsi nella notte a ponte degli Annibaldi, davanti al Colosseo. Lo striscione era firmato 'Noi Restiamo'. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Viminale e la Digos. Sul posto per i rilievi è intervenuta la scientifica. Sulla sua pagina facebook il gruppo politico "Noi Restiamo" ha rivendicato l'iniziativa sottolineando che quanto "accaduto a Macerata è un atto infame di terrorismo neofascista, alimentato ad arte da stampa e politica contro i migranti e gli ultimi della società".