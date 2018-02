(ANSA) - PECHINO, 8 FEB - La delegazione nordcoreana di alto livello che domani sarà al Sud per l'apertura delle Olimpiadi di PyeongChang "non ha intenzione d'incontrare la controparte Usa", guidata dal vicepresidente Mike Pence. "Non abbiamo mai implorato di avere un dialogo con gli Usa e così sarà anche in futuro", ha detto un direttore del ministero degli Esteri di Pyongyang, in un dispaccio della Kcna. Pyongyang ha annunciato ieri che nella delegazione in missione per tre giorni al Sud ci sarà Kim Yo-jong, sorella minore del leader Kim Jong-un.