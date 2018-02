Elezioni: Di Maio, M5s al governo o il caos

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Gli scenari post voto sono due: o il M5s va al governo o il caos". Lo dice Luigi Di Maio in un videomessaggio su Facebook. "Renzi e Berlusconi - aggiunge - hanno capito che insieme non faranno il 51 per cento e dicono che si tornerà a votare. Sono degli irresponsabili perché questa situazione l'hanno creata loro apposta per fare l'inciucio dopo il governo, ma ora che sanno che non riusciranno sono nel panico e non hanno nessun piano B. Io sono fiducioso, molto fiducioso, in questi 25 giorni tutto può cambiare e possiamo arrivare ad avere la maggioranza".