Da Twitter a Pornhub: su internet è guerra al fake porn

Le compagnie che veicolano video online dichiarano guerra al «fake porn», cioè ai filmati pornografici che vengono ritoccati cambiando il volto dei protagonisti, per sostituirlo con quello di attrici famose. L'ultima in ordine di tempo a intervenire è Twitter, che ha annunciato la sospensione degli account di chi pubblica questi contenuti.

In base alle regole attuali, «sospendiamo ogni account che per primo ha pubblicato foto e video intimi prodotti o distribuiti senza il consenso del soggetto» immortalato, ha detto un portavoce di Twitter a Motherboard. Per la stessa ragione, «sospenderemo ogni account dedicato a postare questo tipo di contenuto», e cioè il fake porn.

Il porno taroccato è creato sfruttando l’intelligenza artificiale, e nel dettaglio un algoritmo di «machine learning», cioè di apprendimento automatico. Ad essere coinvolte, loro malgrado, sono state la «Wonder Woman» Gal Gadot, insieme a Scarlett Johansson, a Taylor Swift e ad altre celebrità.

Contro il fake porn è già sceso in campo il noto sito a luci rosse PornHub. Ieri Reddit ha chiuso sul suo sito il forum «deepfakes», che raccoglieva diversi video e foto di questo genere.