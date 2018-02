Esplosione in azienda: migliorano condizioni feriti

(ANSA)- MILANO, 8 FEB - Sono in miglioramento le condizioni dei nove lavoratori rimasti feriti, ieri, nell'esplosione all'interno della Ecosfera di Bulgarograsso, nel Comasco, azienda che si occupa della trasformazione di rifiuti, trasportati in condizioni inizialmente giudicate serie, in vari ospedali della Lombardia. Uno dei lavoratori, un 46enne arrivato in gravi condizioni all'ospedale di Varese, in serata è stato trasferito in elicottero nel reparto grandi ustionati di Niguarda a Milano. Le sue condizioni sono stabili, ha riportato ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, in particolare su viso e gambe; la sua prognosi è di trenta giorni. Migliorate anche le condizioni di altri due dipendenti Ecosfera, di 40 e 46 anni, ricoverati all'ospedale di Legnano (Milano). A quanto si è appreso, i due sono stati trattenuti per intossicazione e ustioni non gravi sulle braccia. L'ospedale potrebbe dimetterli già nel pomeriggio. Fuori pericolo anche gli operai portati all'ospedale Sant'Anna di Como e all'ospedale di Lecco.