Dà alla luce figlio in auto, Polizia la scorta all'ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Ha dato alla luce un bimbo nella propria auto. Assistita dal marito e da una pattuglia della Stradale, ha partorito in strada a Budrio di Longiano (Forlì-Cesena), come racconta 'Agente Lisa', la pagina Facebook della Polizia. "La donna - al terzo figlio - ha fatto tutto da sola, un parto più veloce di quello che tutti pensavano. Quando sulla strada verso l'ospedale ha cominciato a gridare al marito di fermarsi, perché il bambino stava uscendo, lui incredulo non si sarebbe mai aspettato di vederne già la testina fuori. C'è stato solo il tempo di accostare la macchina sulla trafficata via Emilia, scendere per chiedere aiuto ad un negozio dall'altra parte della strada e in contemporanea veder arrivare una pattuglia della Polstrada di Forlì-Cesena". I poliziotti hanno così scortato velocemente mamma e figlio al vicino ospedale, dove i medici già allertati li stavano aspettando. Madre e bebè stanno benissimo.