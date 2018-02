(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Renzi e Berlusconi "hanno fatto assieme le leggi elettorali; nelle candidature tutti quelli che parlavano di centrosinistra sono stati spianati e ci hanno messi quelli che intendono centrosinistra con Berlusconi; poi l'ultimo caso sulle banche dove per far passare il documento del Pd quattro di Fi se ne vanno: siamo molto avanti con i lavori...il problema è che non avranno i numeri". Lo dice Pier Luigi Bersani a Omnibus su La7 sottolineando di "stare ai fatti".